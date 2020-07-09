

سعر الدولار اليوم الخميس 9-7-2020 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى مسجلا 15.96جنيه سعر الدولار اليوم الخميس 9-7-2020 يواصل انخفاضه أمام الجنيه المصرى مسجلا 15.96جنيه

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 9-7-2020، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار يتراوح ما بين قرش لـ 4 قروش، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.97 جنيه للشراء، 16.07 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.97 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.99 للشراء.

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