

تعرف على أسباب تثبيت أسعار البنزين لمدة 3 شهور تعرف على أسباب تثبيت أسعار البنزين لمدة 3 شهور

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليه/ سبتمبر 2020.



وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 50ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 50ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.



واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر الصـرف للفتـرة أبريل/ يونيه 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

قد يعجبك أيضا...

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة ابريل / يونيه 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع (يوليه / سبتمبر 2020) مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل/ يونيه 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.