تعرف على أسباب تثبيت أسعار البنزين لمدة 3 شهور

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضي، التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليه/ سبتمبر 2020.
وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80 و 50ر7 جنيه للتر البنزين 92 و 50ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.
واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنـت في السوق العالمي وسعر الصـرف للفتـرة أبريل/ يونيه 2020، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
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