المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

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المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 20.5 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر20 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 5ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 518ر13%، فيما بلغ أعلى عائد 539ر13%، وسجل أقل عائد 299ر13%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 11 مليار جنيه بمتوسط عائد 61ر13%، في حين سجل أعلى عائد 65ر13%، وأقل عائد 199ر13%.

المصدر: اليوم السابع

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