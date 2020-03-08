

قفزة جديدة في أسعار الذهب عالميًا.. و«عيار 21» يتخطي حاجز 800 جنيه قفزة جديدة في أسعار الذهب عالميًا.. و«عيار 21» يتخطي حاجز 800 جنيه

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا جديدًا، في البورصات العالمية، الخميس، بحوالي ١٦ دولارًا، ليسجل سعر الأونصة عالميًا، ١٨١١ دولار.



وسجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية إلى ٩١٧ جنيهًا، بينما سجل «عيار ٢١» ٨٠٣ جنيهًا، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٨ جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٥ جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٤٢٥ جنيهًا.



وقال أمير رزق، عضو شعبة الذهب: «ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، سجلت أعلى ارتفاع منذ عام ٢٠١١، جاء ذلك في ظل مخاوف من انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن».

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وأوضح «رزق»، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الأونصة العالمية، وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعاروأكد عضو شعبة الذهب أن السوق المصري، يعاني من ركود تام في حركة البيع والشراء، نتيجه لتدهور الحالة المادية للأسرة، والتي لا تسمح بشراء الذهب، فضلا عن إلغاء الأفراح والاحتفالات.وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا، أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، في الصاغة المصرية ٩١٠ جنيهًا بينما سجل «عيار ٢١» ٧٩٦ جنيهًا، وسجل «عيار ١٨» ٦٨٢ جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب «عيار ١٤»، ٥٣٠ جنيهًا، وسجل سعر جنيه الذهب ٦٣٧٠ جنيهًا.