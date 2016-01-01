محافظ القاهرة يعدل أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء

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أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قرار بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح على بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، حيث نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار المحافظ مع إرفاق كشوف توضح أسعار التصالح الجديدة بعد التعديل.



وتضمن قرار المحافظ على إلغاء القرار رقم 10352لسنة 2019 من تاريخ العمل بالقرار الجديد.







كانت مصادر بمحافظة القاهرة قد كشفت لـ"اليوم السابع"، أن محافظ القاهرة أصدر قرار بتشكيل لجنة لكل منطقة بالقاهرة لوضع ضوابط جديدة للبناء تخص كل حى، ليتم عرض هذه الضوابط على رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية أو تعديل أى بنود بها.



وكشف المهندس محمد الصاوى، رئيس المكتب الفني بمديرية الإسكان، أنه تم تشكيل لجنة فنية بكل منطقة من المناطق الأربعة بالقاهرة، للنزول بأحياء كل منطقة، لمعاينة التخطيط المرورى والتنسيق الحضارى وازدحام الطرق وكثافة السكان بكل حى مع مرعاة الأثر الجمالى بكل حى وحسب طبيعة كل مكان وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة، مضيفا أن اللجان المشكلة يشارك بها نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، وأساتذة فى كليات الهندسة للبدء فى أعمال وضع الضوابط الجديدة بعد معاينة كل منطقة، وكتابة توصيات بالضوابط الجديدة للعرض على محافظ القاهرة.



وأشار الصاوى إلى أن كل منطقة بالعاصمة لها ملامح ونسق معين له تاريخ وفن فى المعمار ما يستوجب تعديلات خاصة بكل منطقة، بالتزامن مع تعديل الشوارع وتطويرها لتستوعب الكثافات المرورية، وليس من الطبيعى أن يتم تطوير الشوارع وبقاء البناء كما هو، خاصة أن قانون البناء ينص على ان يكون الارتفاع للعقارات مرة ونصف عرض الشارع مما يسبب خلل في بعض المناطقة.

