

إزالة أكبر برج مخالف بالقاهرة.. فيديو إزالة أكبر برج مخالف بالقاهرة.. فيديو



قال الإعلامى أحمد موسى، إن المحافظات تقوم بحملة إزالات على أملاك الدولة، موضحًا أن أى شخص يخالف ويقوم بالبناء يحول للنيابة العسكرية.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 16 ألف شخص تم تحويلهم للنيابة العسكرية لمخالفتهم القانون والبناء فى فترة تصدي الدولة لفيروس كورونا.



وأوضح أحمد موسى، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قام بإزالة أكبر برج فى عين شمس فى القاهرة، والتى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى آخر اجتماع له.

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ولفت أحمد موسى، إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقوم بحملات إزالة تعديات على أملاك الدولة.وأشار أحمد موسي، إلى أن، محافظة البحيرة قام اليوم بإزالة عمارة مكونة من13 دور ، وقدم موسى التحية لـ اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على ما قام به.وأكد الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإزالة أى تعديات على أملاك الدولة ولا يوجد تفرقة بين شخص وآخر و أنه تم إزالة تعديات على أملاك الدولة لأحد كبار المسئولين السابقين بالبحر الأحمر.وأوضح أحمد موسى، أن هذا المسئول من الشخصيات الكبيرة و المعروفة فى البحر الأحمر، وبعض الأهالى قاموا بمشاهدة عملية الإزالة مؤكدًا " الأهالى مكنتش مصدقة" أنه يعلم هذا المسئول، ولكن لن يتم ذكر اسمه، والجميع يتم معاقبته بقانون واحد.وأشار إلى أن، محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى قرر استعادة حق الشعب وقام بتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة.ودخل أحمد موسى فى حالة ضحك على الهواء قائلا: " الكل بيبعتلى عايز يعرف اسم المسؤول مؤكدًا المسؤول ده كبير جدًا جدًا ولكن لا يوجد أحد فوق القانون".