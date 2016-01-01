

5 حاجات لازم تبعديها عن حمامك فورًا للتخلص من الفوضى والزحام 5 حاجات لازم تبعديها عن حمامك فورًا للتخلص من الفوضى والزحام



قد تتسبب بعض الأشياء داخل الحمام فى إحداث فوضى، مما يؤدى للشعور بالانزعاج، لذلك أشار مصممو الديكور إلى بعض الأشياء التى يجب التخلص منها عند ترتيب الحمام، مثل التخلص من بعض العبوات والمفروشات كبيرة الحجم وأشياء أخرى، والتى ذكرت فى تقرير منشور بموقع "insider".







التخلص من عبوات أعواد القطن



ينصح بتجنب وضع علب أعواد أو كرات القطن الخاصة بتنظيف الأذن، فى أى مكان داخل الحمام، لأنها تتسبب فى فوضى داخل لمكان ولا تضيف مظهر جمالى للحمام والتخلص منها يتسبب فى إضافة مساحة .

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التخلص من مفروشات الحمام الزائدةيميل البعض إلى فرش الحمام بالكامل، مما يتسبب فى ازدحام داخل الحمام، مثل وضع بساط حمام، أسفل حوض الاستحمام والمرحاض، بدلاً من ذلك، يفضل اختيار سجادة واحدة بسيطة بتصميم مميز، لإضافة أناقة وجاذبية لديكور الحمام.التخلص من المناشف القديمةقد يحتفظ البعض بالمناشف القديمة داخل الحمام، والتى تتسبب فى إحداث فوضى، لذلك يفضل التخلص منها، والاكتفاء بمناشف نظيفة لكل شخص، وترتيبها .جمع أدوات الحمام بمكان واحديفضل جمع أدوات الحمام من منظفات وصابون وورق التواليت وغيرها من الأدوات المختلفة التى تتسبب فى إحداث فوضى داخل خزانات الحمام.تغيير الصابونيتسبب الصابون المتأكل والقديم فى إضافة مظهر غير لائق داخل الحمام، لذلك أشار مصممى الديكور إلى إنه حان الوقت لتغير الشكل التقليدى لصابون الحمام، الذى يوضع بجانب المرحاض، حتى يتأكل ويستبدل بأخر جديد، ونصح مصممى الديكور بضرورة الاستغناء عن هذا الشكل التقليدى وإضافة زجاجة موزع الصابون ووضعها بجوار المرحاض والتى يمكن ملئها عند الحاجة، ومن ناحية أخرى، تساعد على إضافة مظهر جمالى داخل الحمام، ولا تساعد على إحداث نوع من أنواع الفوضى.