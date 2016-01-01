ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة

صورة الخبر: ماسك الخيار والطماطم
ماسك الخيار والطماطم

تتعرض بعض الفتيات والنساء لاسمرار درجة لون بشرتهن نتيجة الخروج فى الأوقات التى تكن أشعة الشمس فيها قوية ، مما دفعهن للبحث عن طريقة فعالة فى تفتيح البشرة من خلال المواد الطبيعية الآمنة.

طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثوور والبشرة الجافة

ذكر موقع " boldsky" أن الطماطم تحتوى على مواد فعالة فى تفتيح البشرة بجانب ترطيبها وتغذيتها وحمايتها من الشمس، ويمكن ادخالها فى وصفات متعددة منها ماسك الخيار والطماطم القادر على انعاش البشرة واعادة الحيوية لها بجانب التفتيح.

مكونات الماسك:

ثمرة طماطم
نصف ثمرة خيار

طريقة عمل الماسك:

-امزجي المكونات معًا وضعي هذا الماسك على الوجه والرقبة.
-انتظرى بعض الوقت، تقريبا 15 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء البارد جيدا.

المصدر: موقع " boldsky"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46925

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager