ماسك الخيار والطماطم لتفتيح البشرة

تتعرض بعض الفتيات والنساء لاسمرار درجة لون بشرتهن نتيجة الخروج فى الأوقات التى تكن أشعة الشمس فيها قوية ، مما دفعهن للبحث عن طريقة فعالة فى تفتيح البشرة من خلال المواد الطبيعية الآمنة.
طريقة طبيعية فعالة لعلاج البثوور والبشرة الجافة
ذكر موقع " boldsky" أن الطماطم تحتوى على مواد فعالة فى تفتيح البشرة بجانب ترطيبها وتغذيتها وحمايتها من الشمس، ويمكن ادخالها فى وصفات متعددة منها ماسك الخيار والطماطم القادر على انعاش البشرة واعادة الحيوية لها بجانب التفتيح.
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