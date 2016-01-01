للفطار.. قدمي طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة



خلية النحل بحشو الشوكولاتة خلية النحل بحشو الشوكولاتة

يعتبر الفطور الوقت الأمثل لتقديم المعجنات، لذا سنقدم لكم اليوم طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة بمكونات بسيطة وغير متكلفة.



و قدمت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة بوصفة مضمونة وشهية.



وقت التحضير : ساعة ونصف

وقت الخبز : 40 دقيقة

تكفي : 4 اشخاص

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ويمكن تقديم طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة على الفطور أو حتى على العشاء، وبين الوجبات للأطفال لكي تعطي أجسامهم الطاقة؛ حيث انها وصفة مثالية لهم لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجونها.طريقة عمل خلية النحل بحشوة الشوكولاتةمكونات طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة(للعجينة)نصف كوب ماء دافئ (100مللي)2 ملعقة كبيرة خميرة دريمملعقة كبيرة سكرربع كوب سكر بودر (40جرام)4 بيضاتملعقة كبيرة خل أبيضفانيليا2 علبة زباديربع كوب زيت (50مللي)ربع كوب زبدة طرية (50جرام)2 ملعقة كبيرة لبن بودرمن نصف كيلو دقيق أو أكثر حسب الإحتياج للم العجينرشة ملح(لدهن الوجه)أصفر بيض مخلوط بقليل من اللبن والفانيلياسمسم محمص(للحشوة)مكعبات شوكولاتة خام داركبندق محمصطريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة :1- تذوب الخميرة مع الماء وملعقة كبيرة سكر، ثم يضاف قليل من الدقيق.2- تقلب جيدًا بالملعقة الخشبية، ويكون القوام مائل للسيولة ثم تغطى بكيس نايلون، وتترك لتخمر من 15 دقيقة.3- يضاف البيض والفانيليا والزبادى واللبن البودر والسكر البودر والخل الأبيض، وتقلب جيدًا.4- ثم يضاف جزء أخر من الدقيق، وتقلب جيدًا وتغطى وتترك لتخمر مرة أخرى من 15 إلى 30 دقيقة.5- ثم يوضع باقي الدقيق والزيت والزبدة المذابة، ويقلب جيدًا ثم يوضع الملح ويقلب جيدًا.6- يضاف الدقيق حتى تصبح عجينة طرية قابلة للفرد والتشكيل، وتعجن العجينة باليد جيدًا.7- ويمكن ترك العجينة. لتخمر مرة أخرى " التخمير في هذه المرحلة اختياري"، ثم تشكل العجينة كرات وتحشى بمكعبات الشوكولاتة والبندق.8- ترص خلية النحل بحشو الشوكولاتة في صينية دائرية، ثم تترك لتخمر حتى يتضاعف حجمها.9- وتدهن بالبيض، وتدخل الفرن على درجة حرارة 200 حتى اللون الذهبى .ملحوظة لنجاح طريقة عمل خلية النحل بحشو الشوكولاتة :يفضل استخدام دقيق المعجنات والمخبوزات وليس الدقيق الفاخر