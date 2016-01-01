شاهد.. رمضان عبدالمعز: التسبيح يصنع المعجزات ويزيل الهموم والمشاكل



رمضان عبدالمعز رمضان عبدالمعز

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد أغلى من ذكر الله، بالتسبيح، لافتا إلى أنه لا مستحيل أو أمر أو مشكلة أو هموم يصعب حلها ما دام يسبح العبد ربه؛ لأنه يصنع المعجزات حتى مع الأنبياء.



وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "سيدنا زكريا كان يسبح ربه، ولا يكلم الناس إلا رمزا لمدة ٣ ايام، حتى كلمته الملائكة وهو قايم يصلى فبشرته بمنح وعطايا، الله له وهو سيدنا يحيى عليه السلام.



واستشهد بقول الله تعالى: "قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ".

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فضل ذكر الله- الفوز برضا الله: فقد قال – سبحانه-: « وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) [الأحزاب:35].2- رفعة المنزلة في الآخرة: ورد عن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- وغيره قالوا: « كان إدريس -عليه السلام- خياطًا، يخيط الأقمشة، قالوا: ما غرس الإبرة في مكان - يعني ما بين الثقبين- إلا قال: سبحان الله، فقال له الله في ليلة من الليالي عند المساء: يا إدريس، لأرفعنك مكانًا عليًا، فبكى وسجد، قال: ولم يا رب! وقد رفعتني في الدنيا رفعةً ما بعدها رفعة- نبي من الأنبياء، ورسول من الرسل- قال: لقد نظرت إلى صحائف الناس كل ليلة فوجدتك دائمًا أكثر الناس تسبيحًا واستغفارًا.3- اعتباره عند الله تعالى من الذاكرين: فقد صحّ عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « مَن استَيقظَ مِن اللَّيلِ وأيقظَ امرأتَهُ فصلَّيا ركعتَينِ جميعًا كُتِبا مِن الذَّاكرينَ اللَّهَ كثيرًا والذَّاكراتِ»، [صحيح أبي داود].4- نقاء القلب: قال أبو الدرداء - رضي الله تعالى عنه: « لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل».فوائد ذكر الله1- كسب الأجر والثواب الجزيل.2- رضاء المولى عز وجل.3- محبة الله عز وجل للعبد.4- محبة العبد لخالقه سبحانه وتعالى.5- مغفرة الذنوب والسيئات.6- سعادة النفس وتذوق حلاوة الذكر ولذّته.7- حياة للقلب وطمأنينة.8- انشراح الصدر.9- الثبات عند مواجهة الأعداء.10- النصر على الأعداء.11- الحفظ من كل سوء.12- رفعة المنزلة في الدنيا والآخرة.13- نور في الوجه.14- قوة في الجسم.15- البراءة من النفاق.16- كسوة الذاكر المهابة.17- النجاة من عذاب القبر.18- جلب النعم ودفع النقم.19- مضاعفة الحسنات.20- زوال الهم والغم.21- جلب الرزق.22- نزول الرحمة والسكينة.-أنواع ذكر الله تعالى:لا يقتصر ذكر الله عز وجل على التسبيح والتهليل والتكبير والحمد، بل إن التفكر في خلق الله تعالى وفي نِعمه ذكر أيضًا، والصلاة، وقراءة القرآن، ودعاء الله عز وجل ومناجاته، والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم العلم الشرعي، وحضور مجالس العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما يؤدي إلى معرفة الله تعالى والتقرب منه فهو نوع من أنواع الذكر.