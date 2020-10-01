أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية ( بمدينة الضبعة – محافظة مطروح ) للعام الدراسي 2020/2021، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ابتداءًا من غدًا الخميس الموافق 9 يوليو 2020 ويستمر حتى الأحد الموافق 19 يوليو 2020.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتاحة تسجيل استمارة التقدم إلكترونيًا، غدا، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط: http://npds.emis.gov.eg
وأشارت إلى أن الطالب يقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لا غير) التقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات، ويتم تسليم أوراق التقديم بالمديريات التعليمية ( التعليم الفني) بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة.
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التعليقات على بالتفاصيل .. فتح باب التقدم لقبول الطلاب بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة
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