حقق قطار "إن 700 إس" المعروف باسم "الرصاصة"، نجاحا كبيرا في اليابان، منذ تشغيل خدمته في مطلع يوليو الجاري.
ويمكن أن يسير هذا القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، مما يجعله واحدا من أسرع القطارات في العالم.
وصُممت مقاعد الركاب في هذا القطار، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، مما يوفر المزيد من الراحة لهم، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اليابان تطلق "الرصاصة" .. أسرع قطار في العالم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق