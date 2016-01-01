اليابان تطلق "الرصاصة" .. أسرع قطار في العالم

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اليابان تطلق "الرصاصة" .. أسرع قطار في العالم

حقق قطار "إن 700 إس" المعروف باسم "الرصاصة"، نجاحا كبيرا في اليابان، منذ تشغيل خدمته في مطلع يوليو الجاري.

ويمكن أن يسير هذا القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومترا في الساعة، مما يجعله واحدا من أسرع القطارات في العالم.

وصُممت مقاعد الركاب في هذا القطار، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، مما يوفر المزيد من الراحة لهم، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي.

ولا يتميز قطار "الرصاصة" الجديد بسرعته الخيالية فقط، وإنما بقدرته أيضا على نقل الركاب بأمان أثناء وقوع زلازل.

كما تتميز رحلاته بالانسيابية والهدوء، لأنه يعمل بنظام "التعليق النشط" الجديد، الذي يساعد على امتصاص حركاته.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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