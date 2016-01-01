قالت هيئة اختبار السلع الألمانية، إن الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية تقيس معدل نبضات القلب بشكل غير دقيق غالبا، مشيرة إلى أن حزام الصدر يعد أكثر موثوقية لهذا الغرض.
وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبار على 25 ساعة ذكية وسوارا للياقة البدنية لم تقدم من بينها قيما صحيحة سوى ساعتين فقط، هما أبل Watch 5 وجارمن Forerunner 245 Music.
وأضاف الخبراء أن بعض موديلات أساور اللياقة البدنية قدمت قيم نبض أقصى 104 بدلا من القيمة الفعلية 181
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اختبار يكشف.. الساعات الذكية تقيس النبض بشكل غير دقيق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق