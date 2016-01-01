اختبار يكشف.. الساعات الذكية تقيس النبض بشكل غير دقيق

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اختبار يكشف.. الساعات الذكية تقيس النبض بشكل غير دقيق

قالت هيئة اختبار السلع الألمانية، إن الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية تقيس معدل نبضات القلب بشكل غير دقيق غالبا، مشيرة إلى أن حزام الصدر يعد أكثر موثوقية لهذا الغرض.

وتوصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتائج بعد إجراء اختبار على 25 ساعة ذكية وسوارا للياقة البدنية لم تقدم من بينها قيما صحيحة سوى ساعتين فقط، هما أبل Watch 5 وجارمن Forerunner 245 Music.

وأضاف الخبراء أن بعض موديلات أساور اللياقة البدنية قدمت قيم نبض أقصى 104 بدلا من القيمة الفعلية 181

وعند قياس الخطوات يوصي الخبراء باستخدام الهاتف الذكي للدعم؛ حيث لا تحتوي الأساور على وحدة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أنه تم شحن نحو 12 مليون وحدة من الساعات الذكية خلال الربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018

المصدر: فولت

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