

هيونداي النترا إن لاين 2021 تظهر في صور تشويقية هيونداي النترا إن لاين 2021 تظهر في صور تشويقية

كشفت هيونداي عن صور تخيلية تشويقية جديدة لموديل النترا إن لاين، بتصميم أكثر رياضية للسيدان وأداء أفضل.. ويبدو واضحاً أن السيارة ستحصل على مقدمة جديدة مميزة عن الموديل القياسي مع فتحات هواء بارزة حول الشبك الأمامي، وشعار N Line على الشبك.



كما ستحصل السيارة على جنوط 18 إنش جديدة سوداء وفضية، مع مرايا جانبية ومكابح جديدة ونظام عادم ثنائي جديد وجناح خلفي صغير.



كما اهتمت هيونداي بوضع لمسات حمراء جريئة بالخارج والداخل لتمييز النسخة الرياضية.. وبالنسبة للأداء، فكل ما نعرفه حالياً انها ستحصل على محرك تيربو، غالباً نفس محرك 4 سلندر تيربو 1.6 لتر لسيارة النترا GT ان لاين هاتشباك بقوة 201 حصان مع ناقل يدوي 6 سرعات أو ناقل مزدوج 7 سرعات ودفع أمامي.

من المتوقع تدشين هيونداي النترا ان لاين 2021 الرياضية خلال الأشهر القادمة فتابعونا للمزيد.







