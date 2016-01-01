

رولزرويس رايث تحصل على إصدار “كريبتوس” الخاص رولزرويس رايث تحصل على إصدار “كريبتوس” الخاص

رولزرويس تشتهر بإصداراتها المحدودة الحصرية باهظة الثمن، آخرهم مجموعة خاصة جديدة لموديل رايث باسم “كريبتوس”.



الإصدار الجديد مستوحى من “فن كتابة وحل الأكواد ونقل روح هذا الفن إلى السيارة، وهو كود لن يحله سوى فئة خاصة حول العالم”.



الأكواد والنصوص المخفية تظهر في لوحة القيادة وعلى مساند الرأس الأمامية ومناطق أخرى في الداخلية، وهو تصميم غير تقليدي ومثير للاهتمام.

وستصنع رولزرويس 50 نسخة فقط من مجموعة “رايث كريبتوس” وستكشف عن الأسعار لاحقاً.











