

عرض صيانة من كيا مصر لحماية سيارتك من الخدوش وأشعة الشمس عرض صيانة من كيا مصر لحماية سيارتك من الخدوش وأشعة الشمس

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت كيا مصر عن تقديم عرض صيانة خاص جديد لعملائها، والذي يهدف إلى حماية سياراتهم من الخدوش وأشعة الشمس التي قد تتسبب في تغيير لون طلاء السيارة، حيث تضمن هذا العرض المميزات والشروط التالية:



- حماية السيارة بتقنية Nano Ceramic Coating (طبقة نانو سيراميك).



- الطبقة تمنح بريق ولمعان للون السيارة.

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- تمنح الطبقة حماية كاملة للجسم الخارجي من الخدوش وأشعة الشمس.- تتميز الطبقة بعمرها الطويل.- العرض ساري بتكلفة 5000 جنيه فقط.وذكرت الشركة أن للتمتع بهذا العرض يجب على عملائها حجز ميعاد مسبق، وذلك بالاتصال على رقم 19542 لتحديد ميعاد للحصول على هذا العرض.