عرض صيانة من كيا مصر لحماية سيارتك من الخدوش وأشعة الشمس

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت كيا مصر عن تقديم عرض صيانة خاص جديد لعملائها، والذي يهدف إلى حماية سياراتهم من الخدوش وأشعة الشمس التي قد تتسبب في تغيير لون طلاء السيارة، حيث تضمن هذا العرض المميزات والشروط التالية:
- حماية السيارة بتقنية Nano Ceramic Coating (طبقة نانو سيراميك).
- الطبقة تمنح بريق ولمعان للون السيارة.
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