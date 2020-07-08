

تقليل الاكتئاب.. وأبرز فوائد الكاكاو تقليل الاكتئاب.. وأبرز فوائد الكاكاو

الكاكاو هو نبات ذو بذور بنية اللون يتم تصنيع الشوكولاتة الداكنة منها، وهو يحتوي على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد والتي تقلل من نشاط المواد الكيميائية بالجسم، مما يعالج بعض الأمراض مثل القلب والاكتئاب والسكر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على فوائد الكاكاو والآثار الجانبية الناتجة عنه.



فوائد الكاكاو

غني بمادة البوليفينول

يحتوي على مضادات أكسدة مثل مادة البوليفينول التي تساعد على انخفاض الالتهاب وتقليل الضغط والسكر بالدم، كما تساعد على سهولة تدفق الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول.



تقليل الاكتئاب

يمتلك الكاكاو فاعلية كبيرة في علاج التدهور العقلي المرتبط بالعمر وتحسين المزاج وتقليل أعراض الاكتئاب وذلك لاحتوائه على الفلافانول والكافيين، مما يؤدي إلى تحويل التريبتوفان إلى هرمون السعادة السيروتونين، كما أن تناول النساء للشوكولاتة يقلل مستويات الإجهاد ويحسن الحالة المزاجية.

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تدفق الدم للمختعمل مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو على تقليل الإصابة بأمراض التنكس العصبي من خلال إنتاج أكسيد النيتريك الضروري لتحسين تدفق الدم للمخ، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو كل يوم يحسن الأداء العقلي لمرضى الإعاقات العقلية ويقلل الإصابة بأمراض الأعصاب مثل ألزهايمر وباركنسون.تنظيم الوزنيساعد تناول الكاكاو على التحكم في الوزن، حيث تقل الشهية لدى الشخص الذي يتناوله، لذا يمكن إضافته إلى نظامك الغذائي من أجل إنقاص الوزن بشكل أسرع، كما تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يتناولونه لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من غيرهم.إضافة الكاكاو إلى النظام الغذائيتتنوع طرق إضافته للنظام الغذائي، حيث يمكن صنع الشيكولاته الداكنة منه وإعداد مشروب الكاكاو الساخن، كما يمكن إضافته إلى أصناف الكيك أو وضعه على الفاكهة كالفراولة والموز.خصائصه مضادة للسرطانتمتلك مركبات الفلافانول الموجودة به خصائص مضادة للسرطان مثل سرطان الثدي والكبد والقولون وسرطان الدم والبنكرياس والبروستاتا وتقي الخلايا من التلف وتقلل الالتهاب، كما تساعد على منع انتشار الخلايا السرطانية.تمنع مركبات الفلافونويد الموجودة في الكاكاو الإصابة بأمراض القلب التاجية وتقليل تخثر الدم، كما يساعد على تقليل مستويات الدهون في الدم ومقاومة الأنسولين.مفيد لصحة الجلدتعمل خصائص فلافانول الكاكاو المضادة للأكسدة على تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد بالوجه، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية ومنع حساسية الجلد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.تقليل الإصابة بالإمساكيحتوي قشر الكاكاو على نسبة من الألياف الغذائية اللازمة لتحسين صحة القولون وتقليل الإصابة بالإمساك من خلال تنظيم حركات الأمعاء ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تناول حصتين من الكاكاو كل يوم.تحسين أعراض متلازمة التعب المزمنتساعد فلافانول الكاكاو على تحسين أعراض متلازمة التعب المزمن، لذا يمكن تناوله في شكل الشوكولاتة الداكنة وملاحظة الشعور بالراحة بعد فترة من تناولها.تحسين صحة الأسنانيمكنك استخدام مستخلص قشور الكاكاو كغسول للفم، مما يساعد على التخلص من الجير والميكروبات التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة.علاج الربويحتوي على مركبات الثيوبرومين والثيوفيلين المضادة للربو والسعال المستمر، حيث يعمل على تقليل التهاب الشعب الهوائية، ولكن يجب استشارة الطبيب حول الجرعة المناسبة منه.خفض مرض السكري من النوع 2يؤدي تناول الكاكاو بانتظام إلى السيطرة على نسبة السكر في الدم، كما أن الفلافانول الموجودة به يمكن أن يبطئ هضم الكربوهيدرات ويقلل من حساسية الأنسولين والالتهاب لدى مرضى السكري.الآثار الجانبية الناتجة عن تناول الكاكاويحتوي الكاكاو على بعض المواد الكيميائية التي تقلل الاكتئاب مثل الأدوية الخاصة بذلك، لذا فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب النعاس وصعوبة التنفس وفقدان الذاكرة.يؤدي الإفراط في تناوله إلى حدوث بعض الآثار الجانبية للنساء الحوامل وحدوث عيوب خطيرة للأطفال.يؤدي الكافيين الموجود به في حالة زيادة استهلاكه إلى جعل الطفل الرضيع سريع الانفعال، لذا ينصح المرضعات بتقليل تناوله.يحتوي الكاكاو على مادة الكافيين وعند زيادة تناوله فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالإسهال.يؤدي تناوله في بعض الأحيان إلى الإصابة بأعراض ارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي بسبب احتوائه على مادة الكافيين.يسبب استخدامه الإصابة بالصداع النصفي لدى بعض الأشخاص وخاصة من لديهم حساسية منه.