معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

آخر الأخباراخبار منوعة › معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

صورة الخبر: معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

وجد رجل أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.

ووثقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.

وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه.

وقال السائق إنه كان يدافع عن حياته، التي هددتها الأفعى البنية الشرقية، المعروفة بأنها واحدة من أكثر الأفاعي سمية في العالم.

وروى السائق، الذي عرف باسم جيمي، تفاصيل المحنة التي مر بها، والصدمة بادية على وجهه، إذ قال إن الأفعى ظهرت بغتة بين قدميه، قبل أن تسمه وتحاول لف نفسها حوله.

وتمكن، بحسب تقرير الشرطة، من قتل الأفعى، مستخدما حزام الأمان الذي يرتديه وسكينا كانت بجانبه.

ونظرا لوضعه الصعب، قرر الشرطيون عدم منحه مخالفة على السرعة الزائدة، واستدعوا الإسعاف لنقله بسرعة إلى المستشفى.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
32493

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager