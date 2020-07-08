وجد رجل أسترالي نفسه في معركة شرسة مع أفعى شديدة السمية، ظهرت فجأة في شاحنة كان يقودها على طريق سريع، قبل أن يتمكن من قتلها.
ووثقت كاميرات مثبتة في سيارة شرطة الواقعة، إذ لاحق شرطيون الشاحنة التي كان يقودها الرجل في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بعدما لاحظوا أنها تسير بسرعة كبيرة في شارع مزدحم.
وبعدما أجبر الضباط السائق على الوقوف على جانب الطريق، تبين أن أمرا خطيرا يحدث معه.
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التعليقات على معركة على الطريق السريع..أفعى تتسلل لسيارة وتحاول قتل سائقها
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