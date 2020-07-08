

تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-7-2020 أمام الجنيه المصرى تباين أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-7-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 8-7-2020 ، أمام الجنيه المصرى فى التعاملات الصباحية، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 16.01 جنيه للشراء، 16.11 جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 16.02 جنيه للشراء، 16.12 جنيه للبيع





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