مشتريات أجنبية تصعد ببورصة مصر أعلى مستوى 11100 نقطة بالمستهل

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مشتريات أجنبية تصعد ببورصة مصر أعلى مستوى 11100 نقطة بالمستهل

ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، بدعم مشتريات الأجانب.

وبحلول الساعة 10:3 صباحاً من جلسة اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 11127 نقطة (أعلى مستوى 11100 نقطة).

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.6 بالمائة عند 1553 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.62 بالمائة ليصل إلى 2390 نقطة.

وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.63 بالمائة عند 1856 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب على الأسهم للشراء بصافي 8.6 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والمصريون للبيع بصافي 22.9 مليون جنيه، و14.2 مليون جنيه على التوالي.

وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 131.8 مليون جنيه، من خلال 54.8 مليون سهم، عبر 5.5 ألف صفقة.

المصدر: مباشر

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