ارتفعت مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية من جلسة اليوم، بدعم مشتريات الأجانب.
وبحلول الساعة 10:3 صباحاً من جلسة اليوم، ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 11127 نقطة (أعلى مستوى 11100 نقطة).
فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.6 بالمائة عند 1553 نقطة، وصعد أيضاً المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.62 بالمائة ليصل إلى 2390 نقطة.
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التعليقات على مشتريات أجنبية تصعد ببورصة مصر أعلى مستوى 11100 نقطة بالمستهل
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