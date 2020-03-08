

بعد ارتفاعه بقيمة 5 جنيهات.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يوليو بعد ارتفاعه بقيمة 5 جنيهات.. استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 8 يوليو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات أمس، بقيمة بلغت تراوحت بين 3 جنيهات و5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 796 جنيها، وعيار 18 نحو 682 جنيه، وعيار 24 نحو 910 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيها.