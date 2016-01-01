سعرات حرارية أقل .. 10 أفكار لإفطار صحي

عادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول وجبة الإفطار باعتبارها أهم وجبة في اليوم، فهي التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط لاستكمال يومه، وكذلك لا بد أن تكون وجبة الفطور صحية وخفيفة في نفس الوقت، ولا تكون صعوبة الهضم وتسبب انتفاخ القولون والبطن، فهناك العديد من الأكلات الصحية التي يمكنك اعتمادها في وجبة الفطور الصباحي بعيدًا عن الفول والطعمية وهذه الأكلات التي تسبب تهيج القولون.
قدم موقع thehealthy عشر أفكار لوجبة الإفطار الصحية ، وهي قليلة السعرات الحرارية ومناسبة سواء للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لخسارة الوزن ، أو الذين يفضلون وجبة إفطار خفيفة ومفيدة دون أي دايت:
1- بيضة - شريحة جبنة لايت - نصف رغيف أسمر - شرائح فلفل وطماطم
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