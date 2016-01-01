دهون البطن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الوزن الزائد ويحرصون على اتباع العديد من الأنظمة الصحية للقضاء على دهون البطن، الأمر يحتاج مزيدا من الجهد واتباع بعض العادات اليومية وتناول مشروبات معينة كي تحصلين في النهاية على بطن رشيق مشدود.
نصح موقع هيلث لاين بتناول العصير الأخضر الذي له مفعول قوي في التخلص من دهون البطن في فترة قصيرة إذا تم تناوله بشكل يومي ، إليكي مكوناته وطريقة تحضيره :
مكونات العصير الأخضر :
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التعليقات على نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن
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