نتيجته قوية وسريعة .. العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

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العصير الأخضر لإذابة دهون البطن

دهون البطن من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الوزن الزائد ويحرصون على اتباع العديد من الأنظمة الصحية للقضاء على دهون البطن، الأمر يحتاج مزيدا من الجهد واتباع بعض العادات اليومية وتناول مشروبات معينة كي تحصلين في النهاية على بطن رشيق مشدود.

نصح موقع هيلث لاين بتناول العصير الأخضر الذي له مفعول قوي في التخلص من دهون البطن في فترة قصيرة إذا تم تناوله بشكل يومي ، إليكي مكوناته وطريقة تحضيره :

مكونات العصير الأخضر :

2 تفاحة
2 خيارة
5 أعواد كرفس
5 ورقات سبانخ
ليمونة
قطعة جنزبيل

طريقة تحضير العصير الأخضر :
قومي بتقطيع التفاح و الخيار إلى شرائح
ضعيهم في الخلاط مع الكرفس والسبانخ
ضيفي شرائح الليمون و قطعة الجنزبيل
ضيفي نصف كوب ماء واخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط متجانس
يتم تناول هذا المشروب بشكل يومي ويفضل قبل النوم .

المصدر: موقع هيلث لاين

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