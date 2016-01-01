يضر الكبد .. خطورة الإفراط في تناول عسل النحل يوميا.. شاهد

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خطورة الإفراط في تناول عسل النحل


أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن العسل الأبيض منجم للفيتامينات ومضادات الأكسدة ويعتبر مضادا حيويا طبيعيا ومطهرا للجسم لكن الإفراط في تناوله ضار بالصحة.

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد، أن العسل الأبيض يحتوي على 60% فركتوز و 40 جلوكوز، وتقوم خلايا الجسم بالكامل بالتعامل مع الجلوكوز بشكل طبيعي، أما الفركتوز فهو من اختصاص الكبد فقط لذا فإن الإفراط في تناول العسل يرهق الكبد وقد يسبب مشكلة الكبد الدهني.

ونصح بعدم تناول عسل النحل بكثرة على مدار اليوم والاكتفاء بملعقة أو اثنتين فقط، للاستفادة من فوائده، وتجنب الإفراط فيه حتى لا يتحول لأمر خطير على الصحة.

كما أكد باهر السعيد أن عسل النحل أيضا غير مناسب لمرضى السكري، كذلك ممنوع تمامًا للأطفال أقل من سنة لأنه يحتوي على بكتيريا لا يستطيع جسم الطفل التعامل وذلك قبل إتمام السنة، فيصبح العسسل ساما للطفل.

المصدر: elbalad

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