الزعتر مع الزيت من الأكلات الشعبية المعروفة التى تعتبر عنصرا اساسيا في مائدة الإفطار أو العشاء لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك يمد الجسم بالطاقة نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات التى يحتاجها الجسم .
قالت سهام سوقية، استشاري التغذية، أن الزعتر مع الزيت من الأكلات التى تحتوى على فيتامينات مهمة للجسم وعلى مركبات ضرورية للصحة ومضادات أكسدة ومعادن وأحماض دهنية غير مشبعة .
وكشفت سهام سوقية، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول الزعتر مع الزيت، وأهمها...
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر مع الزيت ؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق