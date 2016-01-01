ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر مع الزيت ؟

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ماذا يحدث للجسم عند تناول الزعتر مع الزيت ؟

الزعتر مع الزيت من الأكلات الشعبية المعروفة التى تعتبر عنصرا اساسيا في مائدة الإفطار أو العشاء لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك يمد الجسم بالطاقة نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية و فيتامينات التى يحتاجها الجسم .

قالت سهام سوقية، استشاري التغذية، أن الزعتر مع الزيت من الأكلات التى تحتوى على فيتامينات مهمة للجسم وعلى مركبات ضرورية للصحة ومضادات أكسدة ومعادن وأحماض دهنية غير مشبعة .

وكشفت سهام سوقية، عن أبرز الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناول الزعتر مع الزيت، وأهمها...

-تعزز مناعة الجسم
-تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار
- تنشط الدورة الدموية
- مفيدة للجهاز الهضمي
- تساهم في الحماية من الاصابة بتصلب الشرايين

المصدر: elbalad

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