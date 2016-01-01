كورونا يضرب جيش إسرائيل.. كتيبة نحشون تدخل العزل بالكامل.. ووزير الدفاع بالحجر الصحي

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › كورونا يضرب جيش إسرائيل.. كتيبة نحشون تدخل العزل بالكامل.. ووزير الدفاع بالحجر الصحي

صورة الخبر: كورونا يضرب جيش إسرائيل
كورونا يضرب جيش إسرائيل

دخل جنود كتيبة نحشون التابعة للواء كفير إلى العزل في قاعدة عسكرية بمرتفعات الجولان بعد إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن جنديا في الكتيبة أقام حفلة عيد ميلاد بحضور رفاقه فيها وتبين أن إحدى المجندات المشاركات مصابة بفيروس كورونا، ومن المرجح أن تتم محاكمة من أقام الحفل.

وأوضحت أن بعد أيام قليلة تم فحص عدد من الجنود من المشاركين في الحفل وتبين إصابتهم بفيروس كورونا، وتقرر نقلهم جميعا للعزل حتى إشعار آخر.

ودخل رئيس وزراء إسرائيل البديل ووزير الدفاع بيني جانتس، الحجر الصحي، بعد مخالطة مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحف العبرية أنه "بسبب الاشتباه في مخالطته لمريض كورونا مساء الأحد الماضي، وبعد التشاور مع المسؤولين الطبيين، قرّر جانتس دخول الحجر الصحي، حتى يتم إجراء اختبار كورونا والتحقيق الوبائي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كورونا يضرب جيش إسرائيل.. كتيبة نحشون تدخل العزل بالكامل.. ووزير الدفاع بالحجر الصحي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34646

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager