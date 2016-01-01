الموت الأسود أخطرهم.. ما الفيروسات التى تهدد العالم حاليا؟.. فيديو



الفيروسات التى تهدد العالم الفيروسات التى تهدد العالم

عرضت فضائية الآن تقريرا يرصد تفاصيل الفيروسات التي تهدد العالم حتى قبل التخلص التام من كورونا.



ووفقأ للتقرير فإن الصين قد شهدت تفشي عدة أمراض خلال السنوات الماضية مثل سارس وإنفلونزا الطيور، و في نهاية عام 2019 انتشر فيروس كورونا في الصين و تحديدا في ووهان و الذي اودَى بحياة الكثيرين.



وبينما يحاول العالم وضع حدّ لجائحة كوفيد19 الحالية والتي استمرت لأشهُر فإن احتمالَ ظهورِ أي سُلالة خطيرة من الانفلونزا يتصدر قائمة الأمراض التي يراقبها العلماء عن كَثَبْ.

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حدَّدَ العلماءُ في الصين سُلالةً جديدة من الإنفلونزا لديها الإمكانية للتحولِ إلى وباء، وقالوا إنها ظهرت مؤخرًا لدى الخنازير، لكن بإمكانها الانتقال إلى البشر.ومن بين الفيروسات التي ظهرت في الصين هي سلالة جديدة من فيروس "إتش 5 إن 1"، وأدى لوفاة المئات و أضيف هذا الفيروس إلى قائمة المخاوف الصحية الكبرى التي تثير قلق العالم.وتندَرِجُ هذه الإنفلونزا ضِمْنَ ما يُعرف طبيا بإنفلونزا الطيور، وهي عبارةٌ عن مرضٍ معدِ يُصِيْبُ الطيور ويؤَدِي إلى مرضِها ونُفُوقها، لكنهُ قادرٌ على الانتقال إلى الإنسان.أيضا ظهر فيروس هانتا وهو من بين أحدث الفيروسات التى ظهرت في الصين، فقد نشرت صحيفة صينية خبر حول وفاة رجل تم تشخيصه بالفيروس في الصين الذى يسمى "فيروس هانتا" .مؤخرًا أعلنت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية الصينية عن حالة تأهب قصوى، بعد الإبلاغ عن حالةِ طاعون دَبْلِي مشتبه بها، وهو المرض الذي تسببَ في جائحة الموت الأسود.وقد أصدرت السلطات المحلية تحذيرًا من المستوى الثالث على مستوى المدينة، للوقاية من الطاعون، وهو ثاني أدنى مستوى في نظامٍ من أربعة مستويات ، وذكرت وكالة الأنباء نفسها أن التحذير سيظَلُ قائمًا حتى نهاية العام.ويُعَدُ الطاعون، الذي تُسببه البكتيريا وينتقل عن طريق لدغات البراغيث والحيوانات المصابة، هو أحد أخطر الالتهابات البكتيرية في تاريخ البشرية ، وفي العصور الوسطى، تسبب الموت الأسود في قتل حوالي 50 مليون شخص في أوروبا.