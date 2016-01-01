طبيب يحذر: كورونا مستمر معنا 10 سنوات وظهور كوفيد-20 فى 2030.. فيديو



كورونا مستمر معنا 10 سنوات كورونا مستمر معنا 10 سنوات

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجى، إن فيروس كورونا مرض للجهاز التنفسي ويظهر أعراضه بشكل كبير على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والالتهاب الكبدى وغيرها، لافتًا إلى أنه ليس أي فيروس يصاب به الإنسان يكون كورونا ولكن من الممكن أن يكون الأنفلونزا.



وأضاف أستاذ الميكروبيولوجي فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن احتمال الإصابة بالأنفلونزا أقل من الكورونا لأن الناس لديها مناعة من الأنفلونزا، مشيرًا إلى أن المصل عبارة عن أجسام مضادة ويتم اللجوء إليه فى حالات نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن المصل هى البلازما التى يتم استخراجها من الشخص المعافى.



وتابع أن منظمة الصحة العالمية تقيم دراسات كل عام على الإنفلونزا لاستخراج وتصنيع التطعيم الجديد للانفلونزا حيث أن الفيروس يتغير كل عام عن الذى قبله، مشيرًا إلى أن كل عام فى نصف نوفمبر يتم طرح تطعيم جديد لفيروس الأنفلونزا لأنه يتغير ويتحور كل عام، محذرًا من ظهور سلالة جديدة من الانفلونزا لأننا سنعانى مما نعانى من فيروس كورونا الآن.

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وأوضح أن التغير الذي يحدث على فيروس الانفلونزا طفيفًا فى تلك الفترة ويتم تغيير اللقاح بشكل طفيف عن العام الذى قبله ولكن التغير العنيف يحدث كل 10 سنوات.وأشار إلى أنه سيحدث تغير عنيف فى فيروس كورونا وسيكون لدينا فيروس كوفيد -20، مؤكدًا أن كوفيد -20 لن يظهر قبل 10 سنوات من الآن، مؤكدًا أن كوفيد-19 مستمر معنا لمدة 10 سنوات.