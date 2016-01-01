

مصر.. شفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا مصر.. شفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، شفاء أصغر مصابي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو طفل رضيع، وخروجه من المستشفى.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "خروج أصغر متعاف من فيروس كورونا بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة".



وأوضح مجاهد أنه تم عمل مسحة أولى للرضيع عقب ولادته، كانت نتيجتها إيجابية، لافتا إلى أن النتيجة جاءت سلبية بعد عمل مسحة ثانية.

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وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت رصد 1057 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 969 يوم الاثنين، في حين تراجعت الإصابات عن حاجز الألف، للمرة الأولى منذ 27 مايو، الذي شهد تسجيل 910 حالات.وأضافت الوزارة أن 480 شخصا تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 21718 حالة.وأوضح مجاهد أن إجمالي المصابين بالفيروس في مصر بلغ 77279، من بينهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في الآونة الأخيرة حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس، وسمحت بفتح المطاعم والمقاهي ودور العبادة، وإن كانت ستبقي على أعداد الزوار محدودة.