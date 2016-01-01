شاهد.. مجدي عبد الغني: من الصعب مقارنة رمضان صبحي بـ طاهر.. وقيمة الصفقة كبيرة على الأهلي



طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر

يرى مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق أن صفقة طاهر محمد طاهر مبالغ في قيمتها وأنه لن يُعوض رحيل رمضان صبحي.



وأضاف عبر قناة TEN: "رمضان وصل لمستو عال مع الأهلي والمنتخب الأولمبي وحظه سيئ بتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا".



وأكمل "من الصعب مقارنة رمضان صبحي بعد المستوى الذي وصل له بطاهر فهو لاعب جيد".

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وأردف "25 مليونا قيمة الصفقة من خزينة الأهلي تجعلها كبيرة على النادي".وعن بند نسبة إعادة البيع: "ليس مضمونا، الأهلي ضم أكثر من لاعب من مصر للمقاصة سابقا وجميعهم لم يقدموا شيئا أو تألقوا".وواصل "طاهر لاعب جيد من الممكن أن يُوفق أو العكس مع الأهلي ويتواجد في مركزه أكثر من لاعب".وأتم "الأهلي يحتاج بفارغ الصبر لاعبين في مركزي الظهير الأيسر والأيمن".طاهر صاحب الـ23 عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف 2016 قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها مرة.وفي الموسم الماضي، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 19 مباراة.