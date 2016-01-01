لجنة مكافحة كورونا: أنباء مبشرة عن دواء مصرى لكورونا الاثنين المقبل

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دواء مصرى لكورونا الاثنين المقبل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يمكن أن نقول إن مصر تجاوزت الذروة، ولكي نقول ذلك لابد أن تكون الأرقام استقرت لمدة أسبوع كامل، مناشدا المواطنين بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المشددة من أجل محاصرة الفيروس، حتى نتمكن من مواجهة الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك دراسات مصرية تجرى حول أدوية ولقاحات خاصة بفيروس كورونا، والنتائج الأولية لها جيدة للغاية واقتربنا من إنتاج تلك الأدوية، مشيرا إلى أن حدة المرض قلت للغاية مقارنة بما كان عليه في السابق من شراسة، لذلك لابد من المحافظة على ما تم تحقيقه.

وأوضح أن يوم الإثنين المقبل قد تخرج أخبار جيدة عن أدوية من إنتاج مصرى، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هيروكسي كلوركين كان يتم استخدامه مع الحالات الحرجة المصابة بكورونا والحالات المتوسطة أحيانا.

المصدر: youm7

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