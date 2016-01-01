أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها بشأن ملء سد النهضة.
وأضاف السباعي في تصريحات لـ"العربية"، أن مصر تريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة.
ولفت إلى أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق، مؤكدا حرص مصر على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل.
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التعليقات على متحدث الري: مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها
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