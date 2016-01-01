متحدث الري: مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها

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صورة الخبر: سد النهضة
سد النهضة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن مصر لن تصل إلى اتفاق لو استمرت إثيوبيا في تشددها بشأن ملء سد النهضة.

وأضاف السباعي في تصريحات لـ"العربية"، أن مصر تريد ضمانات من إثيوبيا بشأن ملء خزان سد النهضة.

ولفت إلى أن إثيوبيا تريد فرض هيمنتها على مياه النيل الأزرق، مؤكدا حرص مصر على التعاون للوصول إلى اتفاق عادل.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، قال في مداخلة تليفزيونية إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة بشأن ملء سد النهضة مخالفة للتعهدات الحالية التي يتم التفاوض بشأنها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة، مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر.

وتابع آبي أحمد "خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي".

المصدر: alarabiya

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