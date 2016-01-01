بدون أدوية .. حيل سريعة تحارب ارتفاع الكوليسترول

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كوليسترول


حيل سريعة يمكنك القيام بها لمحاربة ارتفاع الكوليسترول فى الجسم بسبب عاداتك الغذائية الخاطئة لتناول الطعام التى تعتمد على تناول الوجبات السريعة إليك حيل سريعه لمحاربة ارتفاع الكوليسترول يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

تناول زيت الزيتون

تناول أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمائة.

ملعقة من العسل يوميا

يساعد العسل على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار. تؤدي المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار ، أو LDL ، إلى تكوين رواسب دهنية في الدورة الدموية ، مما يتسبب في انسداد الشرايين
تناولى اللوز
اللوز غنى بمضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة كما أن المغنيسيوم والنحاس في اللوز تدعم بشدة القلب والأوعية الدموية. لمنع أمراض القلب الإقفارية وحالات القلب الأخرى

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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