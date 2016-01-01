بدون أدوية .. حيل سريعة تحارب ارتفاع الكوليسترول

حيل سريعة يمكنك القيام بها لمحاربة ارتفاع الكوليسترول فى الجسم بسبب عاداتك الغذائية الخاطئة لتناول الطعام التى تعتمد على تناول الوجبات السريعة إليك حيل سريعه لمحاربة ارتفاع الكوليسترول يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
تناول زيت الزيتون
تناول أكثر من 1/2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15 بالمائة وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21 بالمائة.
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