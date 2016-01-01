للرجال والنساء.. أسرع رجيم لنسف الكرش



أسرع رجيم لنسف الكرش أسرع رجيم لنسف الكرش



هل تعاني من دهون البطن العنيدة يمكنك التخلص منها وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعة ونسف الكرش من خلال الاعتماد على الرجيم التالى لـ حرق الدهون ونسف دهون البطن فى 14 يوم إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



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الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

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نص خبز أسمر + فول بالليمون + كوب قرفة بالجنزبيلسناك بعد الفطار ب3 ساعات..اختار من الآتى .. طبق شوفانالغذاء من 1 إلى الساعه 4 عصرا2 قطعة من فيليه السمك +8 ملاعق أرز +سلطةأوصدر دجاجة مشوية + طبق سلطة + طبق صغير خضار سوتيهشريحتان لحم مشوى+8 ملاعق مكرونة +سلطةسناك بعد الغذاء ب3 ساعاتثمرة تفاحالعشاء .. قبل النوم بساعةقطعة جبن قريش +1 توست سن