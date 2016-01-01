للرجال والنساء.. أسرع رجيم لنسف الكرش

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أسرع رجيم لنسف الكرش


هل تعاني من دهون البطن العنيدة يمكنك التخلص منها وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعة ونسف الكرش من خلال الاعتماد على الرجيم التالى لـ حرق الدهون ونسف دهون البطن فى 14 يوم إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

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الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

نص خبز أسمر + فول بالليمون + كوب قرفة بالجنزبيل

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

اختار من الآتى .. طبق شوفان

الغذاء من 1 إلى الساعه 4 عصرا
2 قطعة من فيليه السمك +8 ملاعق أرز +سلطة
أو
صدر دجاجة مشوية + طبق سلطة + طبق صغير خضار سوتيه

شريحتان لحم مشوى+8 ملاعق مكرونة +سلطة

سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة تفاح

العشاء .. قبل النوم بساعة
قطعة جبن قريش +1 توست سن

المصدر: بولد سكاى

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