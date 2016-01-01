5 طرق للتخلص من انسداد الأنف فى دقائق



للتخلص من انسداد الأنف للتخلص من انسداد الأنف



انسداد الأنف مشكلة شائعة يعانى منها الكثير من الأشخاص خاصة مع ارتفاع حرارة الصيف، ومن السهل التخلص من انسداد الأنف ، وإليك بعض النصائح التى قدمها موقع "boldsky" واهمها.



بخاخ مالح للأنف



ربما تكون هذه هي التقنية الأكثر استخدامًا لإزالة انسداد الأنف، وهذه طريقة آمنة وسهلة يمكن أن تخفف من مشكلة التنفس لديك.

قد يعجبك أيضا...

يمكنك شراء رذاذ ملحي معقم أو صنعه في المنزل باستخدام 1/4 ملعقة صغيرة من الملح مع 1 كوب من الماء الدافئ.شرائط لاصقة للأنفهذه هي الشرائط التي يمكن وضعها فوق جسر أنفك ، مما يجعل التنفس أكثر سهولة وسهل، فإنها ستوسع ممر مجرى الهواء بشكل فعال.استخدم البخاخاتالبخاخات فعالة ليس فقط للأطفال ، ولكن أيضًا للبالغين، يمكنك استخدام محلول ملحي للتبخير في بعض الأحيان .بخارالرطوبة هي واحدة من أفضل الأفكار لإلغاء انسداد أنفك المحظور، يعد الاستحمام بالماء الساخن أسهل طريقة، وتساعد الرطوبة على تخفيف الصعوبات التي يسببها انسداد الأنف، يمكنك أيضًا استخدام قدر بخاري مباشرةً للحصول على فوائد التبخير.استخدم ضغط دافئيمكن أن يساعد استخدام كمادة دافئة لبعض الوقت على أنفك في فتح أنفك، اغمس قطعة قماش في الماء الدافئ وضعها فوق أنفك لبعض الوقت، تأكد من أنك تغطي الجيوب الأنفية أيضًا.