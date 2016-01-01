هناك عدة أسباب لحدوث ألم في الكتف، قد تكون ناجمة عن أي إصابات قديمة ؛ أو بسبب التهاب الفقار أو حتى بسبب إجهاد مفاجئ في عضلة الكتف بسبب محاذاة خاطئة للجسم أثناء النوم.
ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز طرق العلاج الطبيعية لعلاج آلام الكتف...
- ضغط بارد:
لأنها تجعل المنطقة مخدرة ، لا تشعر بالألم لفترة، الكمادات الباردة هي إحدى الطرق الشائعة لتخفيف آلام الكتف، خذ منشفة رقيقة وضع بعض مكعبات الثلج فيها ، اضغط عليه في المنطقة المؤلمة.
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التعليقات على للرجال فقط.. أبرز طرق العلاج الطبيعية لآلام الكتف
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