للحفاظ على صحة القلب.. احرص على هذه العادات

يجب الحفاظ على صحة القلب والاعتناء به من الشباب بل والطفولة ايضا حتى لا يتعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب في الكبر خاصة أنها من اهم العضلات الموجودة فى الجسم واى خلل بها يمكن ان يتسبب فى الموت .
عرض موقع "بولد سكاى " اهم النصائح التى تساعد فى الوقاية من الاصابة بأمراض القلب .
احرص على ممارسة المشى على الاقل 10 دقائق كل يوم.
جعل تناول الفاكهة جزء اساسى من الطعام اليومي.
قلل من تناول المشروبات المضاف لها سكر.
خفض مشروبات الصودا .
التنفس ببطء وعمق.
التواصل الاجتماعى الفعال يساعد فى تقليل التوتر.
الحفاظ على نظافة الجسم واليدين للوقاية من أى العدوى.
تناول أوميجا 3 الموجودة فى بعض الاسماك مرة فى الاسبوع
لاتهمل تناول وجبة الافطار
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