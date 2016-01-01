بأسهل الخطوات.. طريقة عمل باتون ساليه في المنزل



الباتون سالية الباتون سالية

الباتون سالية من المقرمشات الشهية التى يعشق تناولها الكثير من الاشخاص بالاخص فى وجبة الإفطار، فالنقدم لكم طريقة عمل باتون سالية من مطبخ الشيف منال العالم.



مقادير باتون ساليه:



4/3 كوب ماء⠀

4/3 كوب زبدة⠀

3 كوب دقيق⠀

2 ملعقة كبيرة سكر⠀

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة⠀

2 ملعقة صغيرة ملح⠀

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الطبقة العلوية:⠀بيضة كبيرة ⠀ملعقة صغيرة حليب⠀نصف كوب كمون صحيح⠀طريقة التحضير:-في قدر صغير ضعي الماء والزبدة، سخني على نار هادئة لتذوب الزبدة ويصبح الماء دافىء وليس حار⠀-في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، السكر، الخميرة والملح، ثبتي مضرب العجين، شغلي على سرعة متوسطة لعدة ثواني لتختلط المواد.⠀-أضيفي خليط الماء والزبدة، شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون لديك عجينة متماسكة، اعجني لمدة 4-5 دقيقة.⠀-ضعي العجينة في طبق مدهون بالزيت، ادهني سطحها بقليل من الزيت، اتركيها في مكان دافئ لترتاح ويتضاعف حجمها.⠀-سخني الفرن لدرجة حرارة 180ْم. ثبتي الرف الشبكي الأوسط. أحضري صواني قصيرة الحافة.⠀-الطبقة العلوية: في طبق صغير ضعي البيض والحليب، قلبي بالشوكة لتختلط المواد. أحضري فرشاة صغيرة.⠀-على قطعة من ورق الزبدة ضعي بذور الكمون.⠀-خذي مقدار بحجم حبة الجوز من العجينة، ّ على سطح ناشف شكلي العجينة إلى حبل بطول 20 سنتيمتر.⠀-باستعمال الفرشاة ادهني الحبل بقليل من خليط البيض، امسكي حبل العجينة باطراف اصابعك وقلبيه بخفة في الكمون لتلتصق البذور عليه. ضعي⠀في الصينية.⠀-أكملي بقية العجينة بنفس الطريقة. ضعي اصابع الكمون متباعدة في الصواني. اتركيها لمدة 10 دقائق.⠀-إخبزي اصابع الكمون لمدة 10 دقائق لتصبح ذهبية اللون. قدميها باردة.⠀