بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم

صورة الخبر: بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم
بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم


تبحث ربة المنزل على العديد من الحلويات المناسبة للصيف، ولذلك تعرفي على طريقة عمل كيكة الأيس كريم

المكونات:
ثلاث بيضات.
ثلاث ملاعق كبيرة من كلٍ من: الدقيق، الزيت، السكر.
ملعقة كبيرة من الكاكاو.
رشة ملح.
فانيلا.

مكوّنات الحشو:
700 ملليلترٍ من الكريمة.
علبة من الحليب المكثف المحلى.
300 غرام من الشوكولاتة قابلة للدهن.
رقائق شوكولاتة.

طريقة التحضير
افصلى البياض عن الصفار في وعاء.
اخفقى بياض البيض مع رشة الملح إلى أن يصبح القوام ثلجيًا.
ضعى سكر البودرة على صفار البيض واخلطيه حتى يصبح قوامه كريمي.
أضفى الفانيلا والزيت إلى الصفار واخلط.
أضفى الخليط إلى بياض البيض المخفوق وقلّبى بهدوء باستخدام ملعقة عريضة.
أضيفي الدقيق والكاكاو البودرة المنخول إلى الخليط.
ادهن قالب الخبز بالزبدة، ثمّ صب خليط الكيك. اخبز الخليط على 180 درجة مئوية إلى أن ينضج.
اخلطى الكريمة السائلة إلى أن يتضاعف حجمها.
أضيفي الحليب المكثف المحلى والشوكولاته القابلة للدهن من فوق لتحت ببطئ.
أضيفي رقائق الشوكولاتة، ثمّ صب الخليط فوق الكيك البارد. زيّن الوجه بالكريمة المخفوقة ورقائق الشوكولاتة.
ضعيها في الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23160

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager