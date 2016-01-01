

بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم بالشوكولاتة.. طريقة عمل كيكة الأيس كريم



تبحث ربة المنزل على العديد من الحلويات المناسبة للصيف، ولذلك تعرفي على طريقة عمل كيكة الأيس كريم



المكونات:

ثلاث بيضات.

ثلاث ملاعق كبيرة من كلٍ من: الدقيق، الزيت، السكر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

رشة ملح.

فانيلا.



مكوّنات الحشو:

700 ملليلترٍ من الكريمة.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

300 غرام من الشوكولاتة قابلة للدهن.

رقائق شوكولاتة.

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طريقة التحضيرافصلى البياض عن الصفار في وعاء.اخفقى بياض البيض مع رشة الملح إلى أن يصبح القوام ثلجيًا.ضعى سكر البودرة على صفار البيض واخلطيه حتى يصبح قوامه كريمي.أضفى الفانيلا والزيت إلى الصفار واخلط.أضفى الخليط إلى بياض البيض المخفوق وقلّبى بهدوء باستخدام ملعقة عريضة.أضيفي الدقيق والكاكاو البودرة المنخول إلى الخليط.ادهن قالب الخبز بالزبدة، ثمّ صب خليط الكيك. اخبز الخليط على 180 درجة مئوية إلى أن ينضج.اخلطى الكريمة السائلة إلى أن يتضاعف حجمها.أضيفي الحليب المكثف المحلى والشوكولاته القابلة للدهن من فوق لتحت ببطئ.أضيفي رقائق الشوكولاتة، ثمّ صب الخليط فوق الكيك البارد. زيّن الوجه بالكريمة المخفوقة ورقائق الشوكولاتة.ضعيها في الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم.