بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل ماسك لنضارة البشرة

تبحث الفتيات دائمًا على وصفات طبيعية لنضارة وتفتيح البشرة، بعيدا عن الأدوية الطبية أو التكاليف الباهظة، حيث كشف موقع "only my health"، أنه يمكن استخدام المكونات الطبيعية من الفاكهة والخضروات لتحضير ماسك لتجميل البشرة.
البطاطس لها خصائص تنظيف وتنشيط البشرة، ويمكن أن تستخدم كمقشر، لإزالة الخلايا الميتة، تعرفي على كيفية صنع مقشر وجه البطاطس في المنزل.
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