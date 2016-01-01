المدن الجامعية بالفيوم تستقبل غدا طلاب السنوات النهائية

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قام مركز مكافحة الآفات والحد من التلوث البيئى بجامعة الفيوم بأعمال التعقيم والتطهير النهائية للمدن الجامعية وذلك فى إطار الاستعدادات لبدء استقبال وتسكين الطلبة والطالبات المتقدمين للإقامة بالمدن الجامعية.



صرح الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس جامعة الفيوم، بأن جامعة الفيوم خلال الفترة الماضية شهدت العديد من أعمال التعقيم والتطهير لكل الكليات والإدارات، بالإضافة إلى مدن الطلبة والطالبات مؤكدًا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لاتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على أبنائها الطلاب.



مشيرا إلى جاهزية المدن الجامعية بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال وتسكين الطلاب بدءًا من الغد الأربعاء 8 /7 /2020، مضيفا أن الجامعة استقبلت حتى الآن 400 طلب إقامة من الطلبة والطالبات على أن يكون لكل طالب غرفة منفردة حرصا على سلامتهم.

