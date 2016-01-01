لمواجهة كورونا.. 10 إجراءات احترازية لدخول الامتحان لطلاب الجامعات

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فيروس كورونا


لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الطلاب من الإصابة بالفيروس، اتخذت جامعة المستقبل في مصر، عدة إجراءات احترازية والتعليمات لحماية الطلاب ومواجهة انتشار الفيروس، في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي.

وقامت جامعة المستشفى في مصر، بـ 10 إجراءات لمواجهة الفيروس، أولها الحضور لمقر الجامعة في تمام الساعة والنصف صباحا واتباع إجراءات الدخول، والدخول لجميع الطلاب من ثلاث بوابات وهي البوابة الرئيسية للطلاب وبوابة كلية الأسنان وبوابة مستشفى الأسنان لمنع التكدس والزحام للحفاظ على الطلاب.

وأكدت الجامعة في تعليماتها، أنه على جميع الطلاب ارتداء الكمامة ويحذر خلعها طوال مدة وجود الطالب بمقر الجامعة، وعلى جميع الطلاب إظهار الكارنية الجامعي عند الدخول، ويمر الطالب مرحلة قياس درجة الحرارة ثم التعقيم الكلي قبل الدخول مع المحافظة على المسافات الآمنة وقت الدخول.

وشملت الإجراءات، أن يتوجه الطلاب لأماكنهم بحسب المبنى والقاعة المبينة بجدول الامتحان، وأنه على كل طالب إحضار كافة مستلزماته من أدوات مكتبية، على أن يتلزم كل طالب داخل قاعة الامتحان بمكان الجلوس المخصص له للحفاظ على المسافة الآمنة بين الطلاب حيث تم تقليل الطاقة الاستيعابية للجان الامتحان حيث لا تقل المسفة عن 2 متر بين الطلاب.

وشددت على أنه طبقا للقواعد الأكاديمية لا يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مضي نصف ساعة من بدء الامتحان، وبسمح بالخروج بعد مضي نصف الوقت، على أن يتلزم كافة الطلاب بتعليمات الأمن على أن يغادر الطلاب الجامعة بعد داء الامتحان مباشرة.

المصدر: elbalad

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