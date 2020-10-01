١٤ عاما و٦ شهور.. خفض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بقنا

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صورة الخبر: الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وافقت على خفض سن قبول الطلاب الجدد بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي المقبل 6 أشهر.

أضاف محافظ قنا، بأن الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة أصبح 14 عام و 6 أشهر في 1/10/2020 بدلا من 15 عام.

أشار محافظ قنا، إلى أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض بحد أدنى ٢٥٨ درجة على ان يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية الحديثة من مدارس المحافظة، ألا يقل طول الطالب او الطالبة عن ١٥٠ سم، ألا تكون الطالبة متزوجة وألا تتزوج خلال فترة الدراسة.

أوضح محافظ قنا، بأن هناك عدد من الشروط الخاصة باجتياز الكشف الطبي و كشف الهيئة والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

يذكر أن محافظ قنا، أعلن نهاية الشهر الماضى عن درجات القبول للمدارس الثانوية العامة و الفنية.

المصدر: elbalad

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