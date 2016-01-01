5 حالات للاعتذار والغياب عن الامتحان أقرها الأعلى للجامعات حتى لا يعد الطالب راسبا



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات

أقر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بأن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بجميع الجامعات والمعاهد اعتبارًا من 1 /7 / 2020 الجاري، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.



ومراعاةً للظروف الحالية، قدم المجلس بعض التسهيلات للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات هذا الفصل:



1- يجوز للطلاب عدم أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرًا للظروف الراهنة.

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2- التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء.3- تقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمة.4- أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني.5- أما بالنسبة للاعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها فى اى وقت وفى كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبًا.عقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23 /6 /2020 الماضي جلسته رقم(701) برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس والسادة رؤساء الجامعات.