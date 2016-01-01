في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

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نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله

ناشد الدكتور سعد بن تركي الخثلان ، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حجاج العام الحالي بـضرورة "الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وعبر برنامج يستفتونك أكد الخثلان أن الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جدًا (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجًا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

وقال عبر البرنامج : "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه

وأضاف الخثلان : أما إذا لم يشترط الحاج، فيلزمه إتمام النسك، فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هديًا ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".

وإختتم تصريحاته قائلا :لكن إذا اشترط الحاج تحلّل ولا شيء عليه، ولذلك ننصح هؤلاء الحجاج لهذا العام بأَن يشترطوا مع استمرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة انتشارًا عجيبًا، ننصح بأن يشترطوا جميعهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وإن كانت أعداد الحجاج محدودة؛ فينبغي لهم الاشتراط عند الحج.

المصدر: elbalad

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