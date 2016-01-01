ناشد الدكتور سعد بن تركي الخثلان ، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حجاج العام الحالي بـضرورة "الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.
وعبر برنامج يستفتونك أكد الخثلان أن الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جدًا (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجًا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".
وقال عبر البرنامج : "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه
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التعليقات على في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام
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