التعليم الفني: لا إصابات بـ كورونا بين طلاب الدبلومات .. فيديو

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امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى، إن امتحانات العملي للدبلومات الفنية تتم فى الأيام الخالية بأيام امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن امتحانات دبلومات تتم حتى يوم الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الطلاب الذين يدخلون العملى 650 ألف طالب، و الطلاب الذين يمتحنون التحريري 770 ألف طالب.

ولفت إلى أن مصر بها مليون ونصف طالب فى مرحلة الـ 18 عامًا، وعلق سيدى على، على ذلك وقال " دى حاجة جميلة عدد الشباب فى هذا السن يعتبر تعداد دول".

وأشار إلى أن العدوى بفيروس كورونا بين طلاب التعليم الفنى منعدمة، ولا توجد أى إصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أن ه يمر على اللجان بشكل مفاجئ، وأنى أى شخص مقصر يتم توقيع العقوبة عليه، وأكد أنه تم استبعاد رئيس لجنة دبلومات فنية بالجيزة وتم تحويل عن لجنة كفر الزيات للتحقيق.

المصدر: elbalad

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