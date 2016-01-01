قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم الفنى، إن امتحانات العملي للدبلومات الفنية تتم فى الأيام الخالية بأيام امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن امتحانات دبلومات تتم حتى يوم الجمعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الطلاب الذين يدخلون العملى 650 ألف طالب، و الطلاب الذين يمتحنون التحريري 770 ألف طالب.
ولفت إلى أن مصر بها مليون ونصف طالب فى مرحلة الـ 18 عامًا، وعلق سيدى على، على ذلك وقال " دى حاجة جميلة عدد الشباب فى هذا السن يعتبر تعداد دول".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على التعليم الفني: لا إصابات بـ كورونا بين طلاب الدبلومات .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق