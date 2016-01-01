أعمال الشغب تتفاقم.. إعلان الطوارئ ونشر الحرس الوطني في ولاية جورجيا الأمريكية.. فيديو

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نشر الحرس الوطني في ولاية جورجيا الأمريكية

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها إعلان حاكم ولاية جورجيا الأمريكية براين كيمب، فرض حالة الطوارئ ونشر الحرس الوطني في عاصمة الولاية أتلانتا، على خلفية أعمال العنف والشغب المتواصلة منذ أسابيع.

وسمح مرسوم وقعه كيمب بهذا الخصوص بنشر ما يصل إلى ألف عنصر من الحرس الوطني في المدينة.

وأشار كيمب إلى أن أعمال الشغب والعنف مستمرة في الولاية منذ عدة أسابيع وتتفاقم وتتسع رقعتها.

وأصيب 30 شخصا توفي 5 منهم لاحقا نتيجة حوادث إطلاق نار شهدتها جورجيا في نهاية الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

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