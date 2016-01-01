أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم الثلاثاء، تفكيك خلية إرهابية بمدينة الناظور والضواحي، تتكون من أربعة عناصر أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وأشار بيان عن الداخلية إلى أن "أفراد الخلية تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 عاما، بينهم شقيق أحد عناصر "داعش".
وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأولية تفيد أن أفراد هذه الخلية، قرروا تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حيوية وحساسة بالمملكة".
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التعليقات على المغرب يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش"
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