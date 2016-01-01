

فولكس فاجن تلغي فكرة انشاء مصنع جديد للسيارات في تركيا فولكس فاجن تلغي فكرة انشاء مصنع جديد للسيارات في تركيا

أعلنت فولكس فاجن الألمانية عن وقف تخطيطها وإلغاء فكرة إنشاء مصنعها الجديد للسيارات في تركيا، وذلك بعد فترة استمرت عدة أشهر بدءا من شهر أكتوبر الماضي، وفيها أجلت المجموعة الألمانية الإعلان عن قرارها النهائي في هذا الأمر بعد العملية العسكرية لتركيا في سوريا والتي لاقت انتقاد دولي ضخم في ذلك الوقت.



ولم يكن قرار فولكس فاجن النهائي بعدم انشاء هذا المصنع مفاجئ للكثيرين، وذلك بسبب الانتهاكات التي تصر تركيا على تنفيذها يوما بعد يوم سواء في ليبيا أو أي مكان أخر، لكن لم تشير المجموعة الألمانية إلى أن هذا الأمر كان سبب رئيسي في قرارها النهائي، وذكرت أنها أجلت فكرة انشاء هذا المصنع بسبب قلة مبيعات سيارات الشركة في الوقت الحالي وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



جدير بالذكر أن قرار انشاء مصنع للمجموعة في تركيا كان مفاجئا للكثيرين، وذلك لأن فولكس فاجن ترغب في ان يغطي انتاج هذا المصنع السوق الأوروبي، وباعتبار أن تركيا ليست من دول الاتحاد الأوروبي فكان من الأفضل انشاء المصنع في بلغاريا، وهي الدولة التي كانت من أوائل المرشحين لإنشاء المصنع الجديد على أرضها، خاصة وأنها أحد دول الاتحاد الأوروبي.

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وذكرت بعض التقارير السابقة أن دولة قطر تعتبر شريك هام في مجموعة فولكس فاجن وتمتلك 14.6% من المجموعة ولها الحق في التصويت في اتخاذ القرارات بنسبة 17% من مجلس إدارة المجموعة، وبذلك استطاعت قطر استغلال سلطتها في التأثير على مجلس إدارة المجموعة الألمانية لاختيار تركيا (حليفتها في مخططاتها) كمقر للمصنع الجديد، وكان هيربرت دايس رئيس مجلس إدارة فولكس فاجن من أهم الشخصيات التي استطاعت قطر التأثير عليهم في هذا المجلس، حيث منح هيربرت صوته لإنشاء المصنع الجديد في تركيا.وقد يتساءل البعض عن سبب دفع قطر لمجلس إدارة المجموعة الألمانية نحو اتخاذ هذا القرار، لكن بالنسبة لآخرين قد تبدو الإجابة على هذا السؤال بسيطة جدا، وهي رغبة قطر في إنعاش اقتصاد تركيا الذي يعاني من أزمات كبيرة، وذلك كنوع من تقديم المساعدة ويد العون من قطر لحلفائها الحاليين (تركيا) وشريكتها في تنفيذ مخططاتها في منطقة الشرق الأوسط.جدير بالذكر أن المصنع كان سيتم انشاءه في مدينة إزمير بتركيا، وكان مقرر له في البداية انتاج سيارات فولكس فاجن وسكودا وسيات، وفي وقت لاحق سيارات من شركات أخرى تابعة للمجموعة الألمانية.