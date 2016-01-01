أعلنت فولكس فاجن الألمانية عن وقف تخطيطها وإلغاء فكرة إنشاء مصنعها الجديد للسيارات في تركيا، وذلك بعد فترة استمرت عدة أشهر بدءا من شهر أكتوبر الماضي، وفيها أجلت المجموعة الألمانية الإعلان عن قرارها النهائي في هذا الأمر بعد العملية العسكرية لتركيا في سوريا والتي لاقت انتقاد دولي ضخم في ذلك الوقت.
ولم يكن قرار فولكس فاجن النهائي بعدم انشاء هذا المصنع مفاجئ للكثيرين، وذلك بسبب الانتهاكات التي تصر تركيا على تنفيذها يوما بعد يوم سواء في ليبيا أو أي مكان أخر، لكن لم تشير المجموعة الألمانية إلى أن هذا الأمر كان سبب رئيسي في قرارها النهائي، وذكرت أنها أجلت فكرة انشاء هذا المصنع بسبب قلة مبيعات سيارات الشركة في الوقت الحالي وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
جدير بالذكر أن قرار انشاء مصنع للمجموعة في تركيا كان مفاجئا للكثيرين، وذلك لأن فولكس فاجن ترغب في ان يغطي انتاج هذا المصنع السوق الأوروبي، وباعتبار أن تركيا ليست من دول الاتحاد الأوروبي فكان من الأفضل انشاء المصنع في بلغاريا، وهي الدولة التي كانت من أوائل المرشحين لإنشاء المصنع الجديد على أرضها، خاصة وأنها أحد دول الاتحاد الأوروبي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فولكس فاجن تلغي فكرة انشاء مصنع جديد للسيارات في تركيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق