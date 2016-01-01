بي إم دبليو تفقد 25% من مبيعاتها حول العالم في ثلاثة أشهر

أعلنت شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، انخفاض مبيعات الشركة بواقع الربع خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وشهدت مبيعات الشركة انخفاضا بصورة خاصة في أوروبا والأمريكيتين، في حين كانت هناك دلالات على التعافي في السوق الآسيوي.
وقال بيتر نوتا، العضو بمجلس إدارة الشركة المسؤول عن العملاء والطرازات والمبيعات " نحن نرصد تطورا إيجابيا في الصين، حيث أن مبيعاتنا خلال الربع الثاني ارتفعت مجددا مقارنة بالعام الماضي".
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