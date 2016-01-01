بي إم دبليو تفقد 25% من مبيعاتها حول العالم في ثلاثة أشهر

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بي إم دبليو تفقد 25% من مبيعاتها حول العالم في ثلاثة أشهر

أعلنت شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، انخفاض مبيعات الشركة بواقع الربع خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وشهدت مبيعات الشركة انخفاضا بصورة خاصة في أوروبا والأمريكيتين، في حين كانت هناك دلالات على التعافي في السوق الآسيوي.

وقال بيتر نوتا، العضو بمجلس إدارة الشركة المسؤول عن العملاء والطرازات والمبيعات " نحن نرصد تطورا إيجابيا في الصين، حيث أن مبيعاتنا خلال الربع الثاني ارتفعت مجددا مقارنة بالعام الماضي".

وتراجعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 25.3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لتصل إلى 485.701 سيارة.

مع ذلك، كانت هناك اختلافات بين الأسواق الإقليمية، حيث تراجعت المبيعات في أوروبا بنسبة 45.6% لتصل 151.869 سيارة، وبنسبة 41.1% لتصل إلى 70.311 سيارة.

وبعد انخفاض المبيعات خلال الربع الأول في المنطقة الآسيوية، ارتفعت المبيعات في هذه الأسواق بنسبة 7.5 لتصل إلى 253.533 سيارة.

وكانت الصين أكبر سوق لمبيعات بي ام دبليو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 17.1% لتصل إلى 212.617 سيارة.​

المصدر: مصراوى

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